الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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قادة أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون أهمية ردع أنشطة إيران الإقليمية

منذ 8 دقائق
برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

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ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في مكالمة هاتفية، الحرب على أوكرانيا والملف النووي الإيراني، وفق بيان للبيت الأبيض.

وقال البيان إن بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدوا في مكالمة هاتفية “دعمهم المستمر لجهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي”.

وناقش الزعماء أيضا المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، “والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.

وتعكف الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الرد الذي قدمته إيران على مقترح للاتحاد الأوروبي يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق عام 2015.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم، الأسبوع الماضي، اقتراح تسوية “نهائية”، داعيا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف العام.

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