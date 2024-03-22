قادة الاتحاد الأوروبي: لهدنة إنسانية فورية في غزة

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المجتمعون في قمة في بروكسل، الى “هدنة إنسانية فورية” في غزة، وحضوا في بيان مشترك اسرائيل على “عدم إطلاق عملية برية في رفح في أقصى جنوب القطاع المدمر”.

واكد البيان المشترك: “ان المجلس الاوروبي يدعو الى هدنة انسانية فورية ينبغي أن تفضي الى وقف دائم لاطلاق النار، وتقديم المساعدة الانسانية”.

وأشار القادة الأوروبيون إلى أن “أكثر من مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك”.

كما دعا القادة إلى “وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة”، وأعربوا عن قلقهم العميق “إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما اسفر عن استشهاد نحو 32 ألف مواطن، وإصابة 74188 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.