قادة حلف الأطلسي يبعثون "رسالة إيجابية" حول انضمام أوكرانيا خلال قمتهم

أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الى أن أوكرانيا ستتلقى اليوم الثلاثاء “رسالة إيجابية” فيما يتعلق بسعيها للإنضمام إلى الحلف العسكري الغربي، قائلاً “أتوقع أن يبعث الحلفاء برسالة واضحة ومتحدة وقوية حول مسار عضوية أوكرانيا”.

وأكد “أن كييف ستحصل على المزيد من المساعدات العسكرية والضمانات الأمنية وتيسيرا للشروط الرسمية لانضمامها بالإضافة إلى شكل جديد للتعاون مع الحلف يسمى مجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا”.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الاجتماع سيرسل “إشارة إيجابية” حول طلب كييف الانضمام للحلف. وأبدى دبلوماسيون تفاؤلهم مع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأعاد الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيد التزام واشنطن تجاه الحلف، “تعهدنا بأن نكون معكم لم يتزعزع”.

ومن المقرر أيضا أن توافق القمة على أول خطط دفاعية شاملة للحلف منذ نهاية الحرب الباردة في مواجهة أي عدوان روسي.

* أوكرانيا تحارب وتنتظر

انتقدت موسكو القمة التي تنعقد على مدى يومين، وقالت في السابق إن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا كان سببا رئيسيا لغزوها أوكرانيا قبل ما يقرب من 17 شهرا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن دبلوماسي روسي كبير في فيينا تحذيره من أن أوروبا ستكون أول من يواجه “عواقب كارثية” إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا.

ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي من المقرر أن يشارك في اجتماع فيلنيوس، على الحلف من أجل رسم مسار واضح لأوكرانيا للانضمام إليه بمجرد انتهاء الحرب. قائلاً “إن القوات الأوكرانية تصد العدوان الروسي عن أوروبا”.

وقال على تويتر “الحدود الشرقية لأوكرانيا وحدود دولتنا ومواقع مقاتلينا هي الخط الذي… لن تعبره الدكتاتورية الروسية مرة أخرى أبدا”.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect. But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

وأيد أعضاء الحلف في أوروبا الشرقية موقف كييف، وقالوا إن وضع أوكرانيا تحت مظلة الأمن الجماعي للحلف هو الطريقة المثلى لردع روسيا عن شن هجوم آخر.

وقال الرئيس التشيكي بيتر بافل، وهو قائد سابق للجيش ومستشار سابق لحلف شمال الأطلسي، “إن أوكرانيا تفتقر إلى القوة الجوية والذخيرة اللازمة لهجومها المضاد الذي يسير ببطء”. وأضاف أن الدول الأعضاء في الحلف يجب ألا يتأخروا في تقديم المساعدة العسكرية.

وقال قبل المشاركة في القمة “أيا كان ما سيتحقق بنهاية هذا العام سيكون هو الأساس للتفاوض”.

بدوره، أشار سفير ليتوانيا لدى الحلف الى أن القمة ستتعهد بتقديم مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو سنويا، بما في ذلك الإمدادات الطبية ومساعدات لإزالة الألغام.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن مجموعة الدول السبع الكبرى ستعلن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد قمة حلف شمال الأطلسي مباشرة. وقالت النرويج إنها ستزيد مساعداتها العسكرية لكييف.

وقالت وزيرة الخارجية أنكن هويتفيلدت لرويترز “من المهم أن ينتصروا. إنه مهم لأمننا المشترك”.