قادة حلف الأطلسي يبعثون "رسالة إيجابية" حول انضمام أوكرانيا خلال قمتهم

أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الى أن أوكرانيا ستتلقى اليوم الثلاثاء “رسالة إيجابية” فيما يتعلق بسعيها للإنضمام إلى الحلف العسكري الغربي، قائلاً “أتوقع أن يبعث الحلفاء برسالة واضحة ومتحدة وقوية حول مسار عضوية أوكرانيا”.

وأكد “أن كييف ستحصل على المزيد من المساعدات العسكرية والضمانات الأمنية وتيسيرا للشروط الرسمية لانضمامها بالإضافة إلى شكل جديد للتعاون مع الحلف يسمى مجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا”.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الاجتماع سيرسل “إشارة إيجابية” حول طلب كييف الانضمام للحلف. وأبدى دبلوماسيون تفاؤلهم مع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأعاد الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيد التزام واشنطن تجاه الحلف، “تعهدنا بأن نكون معكم لم يتزعزع”.

ومن المقرر أيضا أن توافق القمة على أول خطط دفاعية شاملة للحلف منذ نهاية الحرب الباردة في مواجهة أي عدوان روسي.

* أوكرانيا تحارب وتنتظر

انتقدت موسكو القمة التي تنعقد على مدى يومين، وقالت في السابق إن توسع حلف شمال الأطلسي شرقا كان سببا رئيسيا لغزوها أوكرانيا قبل ما يقرب من 17 شهرا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن دبلوماسي روسي كبير في فيينا تحذيره من أن أوروبا ستكون أول من يواجه “عواقب كارثية” إذا تصاعدت الحرب في أوكرانيا.

ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي من المقرر أن يشارك في اجتماع فيلنيوس، على الحلف من أجل رسم مسار واضح لأوكرانيا للانضمام إليه بمجرد انتهاء الحرب. قائلاً “إن القوات الأوكرانية تصد العدوان الروسي عن أوروبا”.

وقال على تويتر “الحدود الشرقية لأوكرانيا وحدود دولتنا ومواقع مقاتلينا هي الخط الذي… لن تعبره الدكتاتورية الروسية مرة أخرى أبدا”.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023