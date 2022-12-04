الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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قادة غرب أفريقيا يعتزمون تشكيل قوة لمواجهة الانقلابات

منذ 5 دقائق
علم تجمع غرب إفريقيا

علم تجمع غرب إفريقيا

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قال زعماء دول في غرب أفريقيا، الأحد، إنهم سيشكلون قوة لحفظ السلام للتدخل من أجل المساعدة في استعادة الأمن والنظام الدستوري في دول المنطقة التي شهدت عدة انقلابات خلال العامين الماضيين.

وخطت منطقة غرب ووسط أفريقيا خطوات واسعة خلال العقد الماضي بهدف التخلص من وصمها باسم “حزام الانقلابات”، لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تريد أن تفعل المزيد لتعزيز الحكم الدستوري في الدول الأعضاء بها.

وقال الزعماء في بيان بعد قمة سنوية في العاصمة النيجيرية أبوجا “قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إعادة ضبط هيكلنا الأمني لضمان قدرتنا على حفظ أمننا في المنطقة”.

وأضاف البيان “القادة عازمون على تشكيل قوة في المنطقة ستتدخل عند الحاجة سواء كان ذلك في مجال الأمن أو الإرهاب (أو)… لاستعادة النظام الدستوري داخل الدول الأعضاء”.

ولم تذكر إيكواس أي تفاصيل عن كيفية تشكيل القوة لكنها قالت إن قادة الدفاع سيجتمعون الشهر المقبل لتحديد كيفية عملها.

    المصدر :
  • رويترز

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