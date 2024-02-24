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قادة مجموعة السبع يتعهدون بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا

منذ 11 ثانية
قادة مجموعة السبع

قادة مجموعة السبع

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تعهد زعماء مجموعة السبع، اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا مهما استغرق الأمر، وقالوا إنهم سيبحثون عن سبل لحمل موسكو على دفع ثمن الأضرار الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

وعقد زعماء مجموعة السبع مؤتمرا عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الذكرى الثانية للغزو الروسي، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ودمر مساحات واسعة من الأراضي وألحق ضررا بالغا بالاقتصاد.

وقال زعماء المجموعة في بيان “مع دخول أوكرانيا العام الثالث من هذه الحرب الطاحنة، يمكن لحكومتها وشعبها الاعتماد على دعم مجموعة السبع مهما استغرق الأمر”.

    المصدر :
  • رويترز

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