قادة مجموعة العشرين يعبرون عن مخاوفهم من تفاقم أزمة الديون

يعتزم قادة مجموعة العشرين أن يعبروا عن تخوفهم من “أزمة ديون متفاقمة” تواجهها دول متوسطة الدخل، وأن يدعوا جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص بالاستجابة سريعا لطلبات معالجة الديون.

وجاءت مسودة بيان زعماء مجموعة العشرين التي اطلعت رويترز على نسخة بلهجة بالغة الشدة فيما يخص مشاكل الديون وتتضمن إقرارا بأن المشاكل لا تقتصر فقط على الدول الأشد فقرا.

وشددت المسودة على أهمية مشاركة جميع الدائنين من القطاعين الرسمي والخاص في تخفيف عبء الديون وتحمل قدر منصف من الأعباء، لكنها لم تذكر الصين التي انتقدتها دول غربية ومؤسسات مالية دولية لتأخرها في مساعي إعادة هيكلة الديون.