قادمة من سوريا.. الأردن يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

قال الجيش الأردني، الاثنين، إنه أسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة جاءت من سوريا بمنطقة واقعة على حدوده الشمالية في ثالث حادث من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

وأضاف أنه تبين بعد إسقاط الطائرة أنها تحمل كيلوجرامين من مادة الكريستال.