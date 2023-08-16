الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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قادمة من سوريا.. الأردن يسقط مسيّرة محملة بمواد متفجرة

منذ 50 دقيقة
الجيش الأردني

الجيش الأردني

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أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وقال مصدر عسكري بالقوات المسلحة الأردنية إن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق)، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

ويربط الأردن بسوريا حدود تبلغ 375 كم، ومع العراق بطول 181 كم، ما يجعل المملكة من أكثر الدول تأثرا بما يجري في البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

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