قاذفات روسية تحلق قرب اليابان مع بدء زيارة رئيس وزرائها لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن اثنتين من قاذفاتها الاستراتيجية حلقتا فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه رئيس الوزراء الياباني زيارة إلى أوكرانيا.

وتُسير موسكو بانتظام طائرات من طراز (توبوليف تو-95إم.إس)، القادرة على حمل أسلحة نووية، فوق المياه الدولية بالقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي في استعراض للقوة.

وتأتي الطلعة الجوية الأحدث بينما من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كييف في وقت لاحق للتعبير عن تضامنه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحرب ضد روسيا.

وقالت روسيا إن القاذفتين الاستراتيجيتين قامتا برحلة “مقررة سلفا” برفقة طائرات مقاتلة. وقالت وزارة الدفاع إن القاذفتين حلقتا فوق المياه المحايدة ومع الالتزام التام بالقانون الدولي.