قاذفة قنابل.. الهدية الأوكرانية التي انفجرت بمكتب قائد شرطة بولندا

قال القائد العام للشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك إن الانفجار الذي وقع في مكتبه الأسبوع الماضي نتج عن قاذفة قنابل يدوية، وأخبر محطة آر.إم.إف الإذاعية الخاصة أنه تلقى اثنين من هذا السلاح هدية من أوكرانيا.

ولم تؤكد وزارة الداخلية البولندية ولا مكتب المدعي العام من قبل تقارير إعلامية أفادت بأن الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في مقر الشرطة في وارسو، نجم عن قاذفة قنابل يدوية.

وأعلن ممثلو الادعاء أنهم يحققون في ملابسات الانفجار الذي أسفر عن نقل شيمشيك إلى المستشفى.

وقال شيمشيك للمحطة الإذاعية “بينما كنت أحرك قاذفتي القنابل المستخدمتين، واللتين كانتا هديتين من الأوكرانيين، وقع انفجار”.

ونقلت المحطة عن مصدر من وفد بولندي زار أوكرانيا قوله إن شيمشيك تلقى القاذفتين من مسؤولين هناك كهدية خلال زيارته للشرطة وهيئة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

وأكد المسؤولون للوفد البولندي أن القاذفتين غير مذخرتين، وأخذها الوفد إلى وارسو بالسيارة قبل تركها في الغرفة الخلفية لمكتب شيمشيك، حسبما أفاد المصدر.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد هذه الرواية بشكل مستقل.

وتعرض شيمشيك لانتقادات بسبب الحادث، إذ نقلت وسائل إعلام بولندية عن معلقين لديهم خلفيات أمنية قولهم إنه لا ينبغي نقل المعدات العسكرية إلى بولندا من خارج الاتحاد الأوروبي أو أخذها إلى مكتب