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قاذفتان أمريكيتان إلى سماء الخليج في رسالة ردع لإيران

17 - يناير - 2021
آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 3:04 مساءً
قاذفة أمريكية من طراز بوينج بي-52 ستراتوفورتريس

قاذفة أمريكية من طراز بوينج بي-52 ستراتوفورتريس

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عبرت قاذفتان عسكريتان أمريكيتان من طراز بوينج بي-52 ستراتوفورتريس، الأحد، باتجاه الخليج.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن هذه هي المرة الخامسة خلال الأشهر القليلة الماضية التي تشاهَد فيها طائرات أمريكية من هذا الطراز وهي تمر فوق المنطقة.

يأتي هذا غداة اختبار إيران لصواريخ متوسطة المدى خلال مناورة بحرية واسعة النطاق في الخليج.

والسبت، كشفت وكالة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن سقوط صواريخ إيرانية بعيدة المدى قرب سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز”.

وقالت الوكالة إن أقمارا صناعية أمريكية رصدت إطلاق الصواريخ التي سقطت بالمحيط الهندي من إيران.

وعلى فترات متقاربة، توجه الولايات المتحدة رسائل ردع لإيران في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وكانت إحدى هذه الرسائل في 21 كانون الأول الماضي، حين عبرت غواصة الصواريخ الموجهة “يو إس إس جورجيا” الأمريكية مضيق هرمز ودخلت الخليج العربي لأول مرة في المنطقة.

حينها، أكدت البحرية الأمريكية أن إرسال الغواصة النووية يؤكد التزام واشنطن بأمن الحلفاء والحفاظ على الأمن البحري ضد أي تهديد في أي وقت.

وتعد الغواصة واحدة من أكثر المنصات تنوعًا في الأسطول، وهي مزودة بقدرات اتصالات فائقة وقدرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز Tomahawk.

ومنذ اغتيال العالم النووي محسن زاده في طهران بجانب عمليات أخرى استهدفت مليشيات إيران في العراق، توترت الأوضاع مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات في تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيراني، بعد أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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