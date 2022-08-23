قاذفتان روسيتان تقومان بدورية فوق بحر اليابان

أفادت وكالات أنباء روسية بأن وزارة الدفاع قالت إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قامتا بدورية فوق المياه الدولية في بحر اليابان، بينما قالت كوريا الجنوبية إنهما دخلتا منطقة دفاعها الجوي الثلاثاء 23 آب.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة قولها إن الدورية استغرقت قرابة سبع ساعات، وإن طائرات إف-16 كورية جنوبية رافقت الطائرتين الروسيتين في بعض مراحل الجولة.

في السياق، أشار جيش كوريا الجنوبية الى أن الطائرتين الحربيتين الروسيتين دخلتا المنطقة المحددة للدفاع الجوي للبلاد، وأنه اتخذ الإجراءات التكتيكية المعتادة للرد على ذلك. ولم يخض في تفاصيل.

ولطالما دخلت طائرات حربية روسية وصينية المنطقة في السنوات الأخيرة وسط مزاعم متضاربة بخصوص مناطق مختلفة.

فعلى خلاف المجال الجوي، عادة ما تحدّد الدول مناطق الدفاع الجوي من جانب واحد، وتطالب بأن تتخذ الطائرات الأجنبية خطوات خاصة لتعريف نفسها، وليس هناك قوانين دولية تحكم ذلك.

ولا تعترف روسيا بمنطقة الدفاع الجوي المحددة لكوريا الجنوبية. وتقول الصين إن المنطقة ليست مجالًا جويا إقليميا، ويتعين أن تتمتع جميع الدول بحرية الحركة فيها.