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قاصر سورية مفقودة في راشيا الوادي

منذ 44 دقيقة
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة هيا خالد الخليف (من مواليد عام 2008، سورية)، التي كانت بتاريخ 14-06-2022 برفقة والدتها في أحد المنازل في راشيا الوادي، وغادرت الى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر راشيا الوادي في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 590135-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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