قاضية في ولاية ميشيغان ترفض دعوى أقامتها حملة ترامب

رفضت قاضية في ولاية ميشيغان الأميركية، دعوى أقامتها حملة الرئيس ترامب، بوقف فرز الأصوات المرسلة عبر البريد داخل الولاية، إلى أن يستطيع مراقبو الانتخابات متابعة الفرز بشكل “أكثر جدوى”.

وكان قاض بولاية جورجيا رفض دعوى مشابهة رفعت من قبل حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبررت القاضية بولاية ميشيغان، سينتيا ستيفنز، رفضها بعدم “وجود احتمالية كبيرة للنجاح (بالنسبة لحملة ترامب)”.

وأضافت القاضية أنه قد فات الأوان لمنح حملة ترامب موافقة على طلبها، لأن فرز الأصوات قد اكتمل بالفعل، حيث فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بـ 50.6 بالمئة من أصوات الولاية، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية.

وكانت الدعوى قد طلبت ضمان اتباع قوانين الولاية خلال عملية فرز الأصوات الغيابية.

وهناك ولايات لا تزال مستمرة في فرز الأصوات مع توالي وصول الأصوات الغيابية، وهي القضية التي كانت مثار جدل قبل وبعد يوم الاقتراع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد غرد على تويتر قائلا “أي صوت يأتي بعد يوم الانتخابات لن يتم احتسابه”.