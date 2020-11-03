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قاض أمريكي يأمر بفحص أوراق الاقتراع العالقة في المراكز البريدية

منذ 26 دقيقة
قاض أمريكي يأمر بفحص أوراق الاقتراع العالقة في المراكز البريدية

قاض أمريكي يأمر بفحص أوراق الاقتراع العالقة في المراكز البريدية

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أمر القاضي الأمريكي إيميت سوليفان دائرة البريد الأمريكية بتفتيش بعض مرافق المعالجة اليوم الثلاثاء للتأكد من عدم احتجاز أي أوراق اقتراع خاصة بالانتخابات الرئاسية.

ووجه سوليفان مسؤولي الخدمة البريدية بإجراء عمليات مسح داخل هذه المرافق في وسط بنسلفانيا وفيلادلفيا وديترويت وكولورادو وأتلانتا وهيوستن وألاباما وشمال نيو إنغلاند وساوث كارولينا الكبرى وجنوب فلوريدا وليكلاند وأريزونا.

يذكر أن العديد من الولايات تشترط استلام جميع بطاقات الاقتراع بالبريد بحلول نهاية يوم الثلاثاء.

وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

 

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