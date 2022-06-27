قاض أميركي يأمر بإجراء محاكمة جديدة بقضية تمييز عنصري ضد تسلا

أمر قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجراء محاكمة جديدة بشأن الأضرار التي لحقت بعامل سابق أسود اتهم شركة تسلا بالتمييز العنصري، بعد أن رفض‭‭ ‬‬ تعويضا قدره 15 مليون دولار.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام أوريك في سان فرانسيسكو على طلب تسلا إجراء محاكمة جديدة بعد أسبوع من رفض مشغل المصاعد السابق أوين دياز قرار القاضي.

ولم ترد تسلا ومحامو دياز حتى الآن على طلبات للتعليق.

وكانت هيئة محلفين قد منحت دياز في أكتوبر تشرين الأول الماضي مبلغ 137 مليون دولار، وهو أحد أكبر الأحكام على الإطلاق في قضية تمييز تتعلق بعامل واحد.

وقال أوريك في أبريل نيسان إن تسلا مسؤولة عن التمييز الذي تعرض له دياز لكنه قال إن مبلغ التعويض مبالغ فيه وخفضه إلى 15 مليون دولار.

وقال محامو دياز الأسبوع الماضي إن قرار التحكيم الأدنى غير عادل ويقوض حقوقه الدستورية.

لم يحدد القاضي موعدا للمحاكمة الجديدة، لكنه حدد موعدا لعقد مؤتمر في 12 يوليو تموز.

في الدعوى القضائية التي رفعها عام 2017، زعم دياز أن زملاءه وأحد المشرفين في مصنع تجميع تابع لتسلا في فريمونت بولاية كاليفورنيا أخضعوه لبيئة عمل معادية تضمنت إهانات عنصرية.

وتواجه تسلا سلسلة من الدعاوى القضائية التي تنطوي على تمييز عرقي واسع النطاق وتحرش جنسي في مصنع فريمونت، منها دعوى من وكالة الحقوق المدنية في كاليفورنيا.