الثلاثاء 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قاض أميركي يأمر بإجراء محاكمة جديدة بقضية تمييز عنصري ضد تسلا

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 12:04 صباحًا
شركة تسلا

شركة تيسلا

A A A
طباعة المقال

أمر قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجراء محاكمة جديدة بشأن الأضرار التي لحقت بعامل سابق أسود اتهم شركة تسلا بالتمييز العنصري، بعد أن رفض‭‭ ‬‬ تعويضا قدره 15 مليون دولار.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية وليام أوريك في سان فرانسيسكو على طلب تسلا إجراء محاكمة جديدة بعد أسبوع من رفض مشغل المصاعد السابق أوين دياز قرار القاضي.

ولم ترد تسلا ومحامو دياز حتى الآن على طلبات للتعليق.

وكانت هيئة محلفين قد منحت دياز في أكتوبر تشرين الأول الماضي مبلغ 137 مليون دولار، وهو أحد أكبر الأحكام على الإطلاق في قضية تمييز تتعلق بعامل واحد.

وقال أوريك في أبريل نيسان إن تسلا مسؤولة عن التمييز الذي تعرض له دياز لكنه قال إن مبلغ التعويض مبالغ فيه وخفضه إلى 15 مليون دولار.

وقال محامو دياز الأسبوع الماضي إن قرار التحكيم الأدنى غير عادل ويقوض حقوقه الدستورية.

لم يحدد القاضي موعدا للمحاكمة الجديدة، لكنه حدد موعدا لعقد مؤتمر في 12 يوليو تموز.

في الدعوى القضائية التي رفعها عام 2017، زعم دياز أن زملاءه وأحد المشرفين في مصنع تجميع تابع لتسلا في فريمونت بولاية كاليفورنيا أخضعوه لبيئة عمل معادية تضمنت إهانات عنصرية.

وتواجه تسلا سلسلة من الدعاوى القضائية التي تنطوي على تمييز عرقي واسع النطاق وتحرش جنسي في مصنع فريمونت، منها دعوى من وكالة الحقوق المدنية في كاليفورنيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الهند
اعتقال صحفي مسلم في الهند.. والسبب منشور على تويتر!
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الأوروبي يتوقع المزيد من تخفيضات الغاز الروسي
اجتماع دول مجموعة السبع في ألمانيا
مجموعة السبع: سندعم أوكرانيا "مهما استغرق الأمر من وقت"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟