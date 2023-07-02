قانون إسرائيلي يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، الأحد، إنه تم إحالة قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا كبالغين إلى الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه.

وقالت قناة كان الإسرائيلية :” إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية تصادق على مشروع قانون سيقدم للكنيست يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين الذين يدانون “بالتسبب بعمليات قتل لظروف قومية” بمحاكمتهم كبالغين وتطبق عليهم جميع القوانين الأخرى”.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 380 فلسطينيًا/ة من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، من بينهم 45 طفلاً و10 سيدات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأربعاء الماضي: “إن هناك نحو 5000 أسيرا فلسطينيا لا يزالون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يقبعون في24سجنا ومعتقلا من بينهم 160طفلا، و30 أسيرة، و1083 معتقلا إداريا”.

ومنذ عام 2000، اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 19 ألف قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما دون سن العاشرة وحتى 18 عاما، حسب نادي الأسير.