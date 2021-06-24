قانون جديد لمحاصرة طائرات الدرون في إيران!

بعد الهجوم بمسيرة على مبنى للمنظمة الوطنية للطاقة الذرية قرب مدينة كرج عند أطراف العاصمة طهران، أعلنت وكالة الطيران عن قانون جديد يفرض تسجيل جميع الطائرات المدنية بدون طيار، بغض النظر عن حجمها والغرض منها، على موقع حكومي رسمي في غضون 6 أشهر، بحسب ما نقلت وكالة إرنا، اليوم الخميس.

فقد أصبح إذا تسجيل المسيرات المدنية إلزاميًا، على أن يتم لاحقا إصدار تراخيص رسمية للطائرات المسجلة.

مهلة 6 أشهر

وفي هذا السياق، قال محمد حسن ذيبخش، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للطيران، إن هناك مجالا لجميع مستخدمي الطائرات المسيرة المدنية، سواء من الشخصيات الحقيقية أو الاعتبارية، بالحصول على لوحة تسجيل صادرة رسميا من الهيئة، بعد تقديمهم على موقع uas.cao.ir ، بدءا من اليوم وحتى 6 أشهر.

في حين ستعتبر المسيرات غير المسجلة على الموقع المذكور مهربة، وستحظر بالتالي.

أتى هذا القرار، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة صغيرة رباعية، أحد مراكز التصنيع الرئيسية في البلاد، لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي فوردو ونطنز النوويتين.

وكانت مصادر مطلعة كشفت سابقا أن الهجوم المذكور نفذ بطائرة مسيرة، أقلعت من داخل البلاد، وطالت مركزا مكلفا بإنتاج أجهزة طرد بديلة لمئات وربما أكثر من تلك التي عطلت بهجوم سابق استهدف منشأة نطنز في نيسان الماضي، وذلك بحسب “العربية”.