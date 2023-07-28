قبالة ساحل قرب روما.. العثور على حطام سفينة بضائع رومانية قديمة!

أشارت فرقة حماية الفن في قوات الدرك الوطني الإيطالية اليوم الجمعة الى أن حطام سفينة شحن رومانية قديمة تعود لأكثر من ألفي عام عثر عليه قبالة ساحل بالقرب من روما.

وحدد موقع السفينة أنه قبالة ميناء تشفيتافيكيا على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة الإيطالية، ويقبع حطامها في قاع البحر على عمق حوالي 160 مترا.

وكانت السفينة التي يقدر طولها بأكثر من عشرين مترا، وتعود للقرن الأول أو الثاني قبل الميلاد تحمل المئات من الجرار الرومانية القديمة وعثر على أغلبها سليمة.

وقالت الشرطة “الاكتشاف الاستثنائي مثال مهم لغرق سفينة رومانية كانت تواجه مخاطر البحر وهي تحاول الوصول إلى الساحل كما يحمل دليلا على مسارات التجارة البحرية القديمة”.

وأشاروا الى أنهم حددوا موقع الحطام وتمكنوا من تصويره باستخدام روبوت يتم التحكم فيه عن بعد. ولم يعرف بعد إن كانت هناك محاولات ستتم لانتشال حطام السفينة أو حمولتها من قاع البحر.