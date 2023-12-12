الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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"قبرص التركية" تردّ على "إسرائيل": ادّعاءات خبيثة لصرف النظر عن غزة

منذ 3 دقائق
علم قبرص التركية

علم قبرص التركية

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نفت السلطات القبرصية التركية “ادعاءات خبيثة ولا أساس لها” من جانب “إسرائيل” بأنّ إيران تستخدم شمال قبرص “لأهداف إرهابية”.

وأصدرت وزارة خارجية قبرص الشمالية الانفصالية البيان أمس الإثنين، بعد أن قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في اليوم السابق، إن “إسرائيل” ساعدت قبرص في إحباط “هجوم إيراني” ضد الإسرائيليين واليهود في الجزيرة.

ولم يقدم مكتبه تفاصيل عن الهجوم المزمع، لكن البيان الصادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) قال إنّ إسرائيل منزعجة مما تعتبره استخدامًا إيرانيًا لشمال قبرص “سواء لأهداف إرهابية أو كمنطقة عمليات وعبور”، وفق تعبيره.

وقال البيان القبرصي التركي: “تواصل الحكومة الإسرائيلية إطلاق التصريحات التي تتعارض مع الحقائق لصرف الرأي العام الدولي عن هجماتها اللاإنسانية في غزة والضفة الغربية”.

وردًا على الادعاء بأن إيران تستخدمها في أنشطة إرهابية، قالت الوزارة: “إننا نرفض بشدة هذا الادعاء الخبيث الذي لا أساس له من الصحة والذي يفتقر إلى الأدلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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