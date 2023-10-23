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قبرص.. القبض على عصابة لتهريب المهاجرين

منذ 36 ثانية
الشرطة في قبرص

الشرطة في قبرص

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ألقت الشرطة القبرصية اليوم الاثنين، القبض على عشرة أشخاص يشتبه في أنهم يديرون عصابة إجرامية لتهريب المهاجرين بينما شهدت الجزيرة زيادة جديدة في عدد الوافدين مطلع الأسبوع.

وتشهد قبرص، التي تقع على مفترق طرق ثلاث قارات، ارتفاعا في الهجرة غير النظامية منذ عام 2017. وعبر مسؤولون قبارصة في الأيام الأخيرة مرارا عن قلقهم من أن الوضع الأمني ​​​​الذي يتدهور بسرعة في الشرق الأوسط قد يؤدي لزيادة عدد الفارين من المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن نحو 264 سوريا وصلوا مطلع الأسبوع بعد انطلاقهم من سواحل لبنان.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم في الاتجار بالبشر اعتُقلوا في أماكن مختلفة في منطقة بافوس غرب الجزيرة للاشتباه في تآمرهم لارتكاب جريمة إضافة إلى الانتماء لمنظمة إجرامية والتهريب وغسل الأموال.

وقالت الشرطة إنه عُثر بحوزة أحدهم على مبلغ مالي كبير.

ولا يزال عدد الوافدين هذا العام أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 21 ألفا و565 طلب لجوء تم تقديمها العام الماضي بحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وتلقت قبرص 7369 طلب لجوء من وافدين جدد منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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