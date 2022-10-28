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قبرص.. اندلاع اشتباكات وحريق في مركز استقبال مكتظ بالمهاجرين

منذ 13 ثانية
علم قبرص

علم قبرص

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قالت الشرطة وشهود إن اشتباكات اندلعت وأُضرمت النيران في مركز استقبال مكتظ بالمهاجرين في قبرص الجمعة.

وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق أجزاء من مركز استقبال بورناراس على بعد نحو 22 كيلومترا غربي العاصمة نيقوسيا.

وقال شهود لرويترز إنهم رأوا أشخاصا من المركز يفرون ويسيرون على طريق رئيسي قريب ومعهم أمتعتهم.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية بأنه تم إخلاء المكان، وقالت الشرطة إن الاشتباكات اندلعت على ما يبدو بين مجموعتين في المركز، وأضافت أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران لكن اشتباكات متفرقة مستمرة.

ويستضيف مركز بورناراس مهاجرين بما يفوق طاقته الاستيعابية البالغة ألف شخص في الوقت الذي تكافح فيه قبرص للتعامل مع تدفق طالبي اللجوء من سوريا ودول أفريقية.

ويسافر كثيرون إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة، الذي تسيطر عليه الحكومة المعترف بها دوليا لقبرص المنقسمة عرقيا، من خلال “منطقة عازلة” يسهل اختراقها تفصلها عن الجزء الذي يسيطر عليه القبارصة الأتراك.

وقالت السلطات في نيقوسيا الأسبوع الماضي إن 17 ألف شخص دخلوا أراضيها هذا العام وحده عبر قنوات غير مشروعة. وبلغ العدد 12285 في عام 2021 بأكمله.

    المصدر :
  • رويترز

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