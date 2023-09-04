الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قبرص تحتجز خمسة إسرائيليّين في قضيّة اغتصابِ بريطانيّة

منذ 10 دقائق
الشرطة في قبرص

الشرطة في قبرص

A A A
طباعة المقال

أعلن مصدر في الشرطة أنّ قوات الأمن في قبرص ألقت القبض على خمسة شبان من إسرائيل لاستجوابهم، بعد بلاغ من بريطانية عمرها 20 عامًا بتعرّضها للاغتصاب.

وذكر المصدر أنّ الفتاة التي جاءت إلى قبرص لقضاء عطلة، قالت إنها تعرضت لاعتداء في الفندق الذي تقيم فيه في بلدة أيا نابا السياحية، في الثالث من سبتمبر/ أيلول. وقدمت بلاغًا للشرطة مساء أمس الأحد.

وأضاف المصدر أنّ محكمة جزئية أصدرت أمرًا بحبس الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا احتياطيًا لمدة ثمانية أيام.

وفي العام الماضي، برأت محكمة عليا في قبرص بريطانية أدانتها محكمة ابتدائية خطأ بالكذب، بشأن تعرّضها للاغتصاب على يد 12 إسرائيليًا في يوليو/ تموز 2019.

وجرى إطلاق سراح الأشخاص الذين تم القبض عليهم في تلك القضية ولم يُحاكموا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيران
إيران تحتجز مواطنًا سويديًا.. وستوكهولهم تتجنّب "تعقيد القضيّة"
علما روسيا والإمارات
تحذير غربيّ إلى الإمارات بسبب "بضائع" متّجهة إلى روسيا
حريق مكب النفايات في غزة (رويترز)
غزّة تستنجد من "نيران النفايات".. والدخان يخنق القطاع المحاصر

الأكثر قراءة

مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
شعار تطبيق واتساب
واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم