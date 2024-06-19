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قبرص تدرس حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.. ما هو السبب؟

منذ 55 دقيقة
استخدام الهاتف في المدارس - تعبيرية

استخدام الهاتف في المدارس - تعبيرية

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قالت وزيرة التعليم القبرصية أثينا ميكايليدو اليوم الأربعاء إن بلادها تعتزم فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، مشيرة إلى أنها تتسبب في تشتيت انتباه الطلاب وتعزلهم عن المجتمع.

وقالت إن السلطات تخطط لتطبيق هذا الحظر بعد مناقشته مع البرلمان.

وأضافت أن قبرص ستحذو حذو دول أوروبية عديدة في ذلك،‭‭ ‬‬بناء على توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وتابعت قولها “واضح أن استخدام الهواتف المحمولة يصرف الطلاب عن دروسهم، لكن الأهم من ذلك هو ارتباطه بارتفاع معدلات السلوكيات المناهضة للتفاعل الاجتماعي”.

وأردفت أن الحظر لن يمنع الطلاب من إحضار هواتفهم معهم إلى المدرسة لكن سيحظر عليهم تشغيلها فقط.

وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد الهواتف المحمولة العاملة في قبرص يتجاوز 1.4 مليون هاتف، وهو أكثر من عدد سكان الجزيرة الذي يقل قليلا عن مليون شخص في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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