قبرص تعتقل 5 سوريين بتهمة الاتجار بالبشر

قالت حكومة قبرص إن الشرطة اعتقلت، الأربعاء، خمسة سوريين يشتبه في مشاركتهم في عصابة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر.

وتعاني الجزيرة الواقعة في مفترق طرق بين ثلاث قارات من تزايد في الأعوام القليلة الماضية للهجرة غير النظامية وارتفع عدد الوافدين إليها من البحر هذه الأيام.

وقالت رئاسة قبرص في بيان إن مداهمة نفذتها الشرطة في الصباح الباكر في منطقة ليماسول جنوب البلاد ضبطت خمسة سوريين ومن المتوقع اعتقال مزيد من الأشخاص. وتجمع السلطات معلومات حول المشتبه فيهم على مدى عدة أشهر.

وأضافت “في محاولة للتعامل بفاعلية مع مسألة الهجرة، من الضروري مواجهة عصابات الاتجار التي تعرض حياة المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون دخول البلاد للخطر”.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن قبرص تلقت 5563 طلب لجوء جديد حتى نهاية يونيو حزيران 2023 مقارنة بعدد طلبات بلغ 21565 طلبا في عام 2022 بأسره.