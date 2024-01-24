قبرص تنقذ 60 مهاجراً من قارب بينهم أطفال

قالت السلطات القبرصية إنها أنقذت 60 ​​مهاجرا من قارب صغير قبالة قبرص الأربعاء بينهم ثلاثة أطفال ورجل عثر عليهم فاقدين للوعي على متن القارب.

وأرسلت السلطات طائرات هليكوبتر للإنقاذ وسفن الدوريات بعد أن أبلغت سفينة تجارية عن وجود قارب صيد خشبي صغير على بُعد حوالي 30 ميلا بحريا قبالة كاب جريكو، أقصى نقطة في جنوب شرق قبرص.

وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص إن جميع المهاجرين نُقلوا إلى المستشفى ومنهم الأربعة الذين عثر عليهم فاقدين للوعي وثلاثة آخرين مصابين بكسور في الأطراف السفلية.

وقالت السلطات إن الدلائل الأولية تشير إلى أن القارب أبحر من لبنان في 18 يناير\كانون الثاني.

وذكرت خدمة الدعم ألارم فون، العاملة بمجال إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، يوم الأحد أن أقارب مهاجرين اتصلوا بها بعد فقدان الاتصال بقارب يحمل بين 50 و60 شخصا غادر لبنان في 18 يناير\كانون الثاني.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القارب الذي تم إنقاذه هو نفس القارب الذي تم الإبلاغ عنه مسبقا.

وتقع قبرص على بعد حوالي 100 ميل (185 كم) غربي لبنان وسوريا. وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت زيادة في عدد الوافدين من كلا البلدين مما أثار المخاوف في نيقوسيا من احتمال تزايد أعداد المهاجرين في حال تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وعندما يكون البحر هادئا، يستغرق قارب صيد صغير ما بين 18 إلى 20 ساعة للوصول إلى قبرص من لبنان. وفي خلال هذه الرحلة، يتعين على القارب عبور مياه يصل عمقها إلى ثلاثة كيلومترات وسط ظروف جوية متقلبة من رياح عاتية وأمواج مفاجئة.