قبل أسبوع حاسم.. رئيس إسرائيل يتحدّث عن "فرصة نادرة" لإنهاء الأزمة

حثّ الرئيس الإسرائيليّ إسحق هرتسوغ اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه السياسيين على التوصل إلى توافق ينهي الأزمة المتعلقة بالتعديلات القضائية، قبل أسبوع فقط من جلسة قضائية حاسمة.

وقال هرتسوغ أمس الإثنين إنّه تحدث مع زعماء الائتلاف والمعارضة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في تجديد لمسعى يهدف إلى التوصل لتوافق واسع النطاق، قد يجنب البلاد أزمة ويحمي الديمقراطية بعد احتجاجات مستمرة لأشهر.

وصرح هرتسوغ في كلمة بأن “هناك لحظات في مثل هذه الأزمة يتعين على القيادة فيها اغتنام الفرصة النادرة للتواصل والتوصل إلى اتفاق. هذه لحظة من هذا القبيل.. كفى بالفعل. أدعو القادة إلى إظهار المسؤولية”.

وتأتي دعوته قبل أن تجتمع المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضيًا في 12 سبتمبر/ أيلول، للنظر في استئناف ضد تعديل يحد من صلاحياتها أقره الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو في يوليو/ تموز.

ودشن الائتلاف القومي الديني حملة في يناير/ كانون الثاني، لتعديل النظام القضائي في البلاد، مما أجج احتجاجات لم يسبق لها مثيل/ وأضر بالاقتصاد وأثار القلق على مسار الديمقراطية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو منذئذ إنه تم إلغاء بعض الإجراءات الواردة في الخطة الأصلية وإنه سيسعى للحصول على توافق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية جديدة يقول إن هدفها هو استعادة التوازن بين فروع الحكومة.

ونفى حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو أمس الإثنين، تقارير صحفية قالت إن رئيس الوزراء وافق على تخفيف قانون أقره الكنيست يوم 24 يوليو/ تموز يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا لإصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية وتجميد أي تشريع قضائي آخر لمدة 18 شهرًا وإلغاء التغييرات في تشكيل اللجنة التي ستتولى اختيار القضاة.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، رفض وزير العدل ياريف ليفين وهو القوة المحركة للتعديل القضائي التقارير ووصفها بأنها “بالونات اختبار”، وقال إن من الخطأ أن تتدخل المحكمة العليا في التشريع القضائي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا هذا الشهر لسلسلة من دعاوى الاستئناف من مشرعين ومنظمات مراقبة تطعن في الإجراءات القضائية التي اتخذتها الحكومة.