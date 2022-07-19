قبل اجتماع البنك المركزي.. الأسهم اليابانية تسجل مكاسب متواضعة

واصلت الأسهم اليابانية مكاسبها اليوم الواقع في 19 تموز 2022 وإن كان أداؤها متواضعا مع عزوف المستثمرين عن أي تحركات كبيرة قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك اليابان، على الرغم من تراجع التوقعات لخفض كبير لسعر الفائدة في المركزي الأمريكي.

وبدأ المؤشر نيكي معاملاته مرتفعا 0.8 بالمئة ليكسر الحاجز المعنوي عند 27 ألف نقطة قبل أن ينهي الجلسة عند 26961.68 نقطة بارتفاع 0.65 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة.

وكانت أسهم شركات الصناعات الثقيلة اليابانية ضمن الأفضل أداء مدعومة بتقرير في مطلع الأسبوع ذكر أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لن تحدد سقفا للإنفاق الدفاعي في ميزانية العام المقبل.

وصعد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.22 بالمئة في حين ارتفع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 2.5 بالمئة.

وعلى الرغم من تكبد سهم أبل خسائر مساء بعد تقرير نشرته بلومبرج وذكر أن الشركة تعتزم خفض التوظيف في العام المقبل، فإن الشركات اليابانية الموردة لم تتأثر على ما يبدو بشكل كبير.

وارتفع سهم سوني، المورد الرئيسي لمجسات الصور لأبل 2.32 بالمئة في حين ارتفع سهم موراتا لصناعة المكونات الإلكترونية 0.24 بالمئة.

وانخفض مؤشر قطاع شركات المرافق على المؤشر نيكي 1.36 بالمئة.

وتراجع سهم كانساي للطاقة الكهربائية 2.78 بالمئة.

وانخفض سهم شركة نينتندو المصنعة لألعاب الفيديو 2.50 بالمئة ليخسر مكاسب سجلها يوم الجمعة عندما قفز السهم 2.33 بالمئة بعد أنباء عن شراء الشركة استديو للرسوم المتحركة.