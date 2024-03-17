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قبل اجتماع المركزي الأمريكي.. الحذر يشوب أسواق الأسهم الخليجية

منذ 18 دقيقة
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

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شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج تراجعا أو أغلقت على استقرار اليوم الأحد مع تقييم المستثمرين توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، بينما ارتفعت البورصة السعودية.

وشاب الحذر عمليات التداول في ظل ترقب المستثمرين اجتماع المركزي الأمريكي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وسجل المؤشر القطري ارتفاعا طفيفا بفضل المكاسب في قطاعات الصناعة والمرافق والعقارات والطاقة مما عوض الخسائر في قطاعات التمويل والمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية والاتصالات.

وتراجع سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، ومصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة، في حين صعد سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) 3.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود معظم القطاعات.

وصعد سهم شركة أكوا باور 8.6 بالمئة وسهم شركة أديس القابضة 3.5 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 10 بالمئة بعد أن أعلنت زيادة 48.5 بالمئة في صافي أرباح عام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة، بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وانخفض سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 5.1 بالمئة وسهم شركة (إي فاينانس) 5.6 بالمئة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) فضلا عن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

وأغلق المؤشر البحريني منخفضا 0.8 بالمئة إلى 2031 نقطة، في حين خسر المؤشر العماني 0.20 بالمئة إلى 4776 نقطة. وأغلق المؤشر الكويتي مستقرا عند 8147 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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