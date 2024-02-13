قبل اختبار التضخم في الولايات المتحدة.. الدولار يقترب من 150 ينا

شهد سعر الدولار اقترابا من المستوى النفسي المهم البالغ 150 ينا اليوم الثلاثاء واستقر على نطاق واسع قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة تصدر في وقت لاحق اليوم، في حين حومت عملة بتكوين المشفرة حول مستوى 50 ألف دولار لليوم الثاني على التوالي.

وكان التداول ضعيفا إلى حد كبير في التعاملات المبكرة في آسيا، حيث لا تزال الأسواق في الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، فيما يتأهب المتداولون لصدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين في أكبر اقتصاد في العالم اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر الدولار في أحدث تعاملات 149.39 ين وارتفع أكثر نحو مستوى 150 الذي يحظى بمراقبة وثيقة والذي قال المحللون إنه سيؤدي على الأرجح لمزيد من تصريحات المسؤولين اليابانيين الرامية لدعم العملة.

ويتعرض الين، الذي انخفض بالفعل بأكثر من خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، لضغوط مستمرة مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن حجم ووتيرة دورة التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

كما اكتسب المراهنون على تراجع الين جرأة بسبب مؤشرات على أن بنك اليابان سيقاوم بشدة رفع أسعار الفائدة حتى لو أنهى سياسة أسعار الفائدة السلبية هذا العام كما تراهن الأسواق.

أما اليورو فقد انخفض 0.03 بالمئة إلى 1.0768 دولار فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2620 دولار.

كما نزل الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6526 دولار.

وتتجه الأنظار إلى تقرير التضخم لشهر يناير كانون الثاني في الولايات المتحدة والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم. ومن المرجح أن يوفر المزيد من الوضوح حول الموعد والمدى المحتمل لخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

وأدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وخاصة تقرير الوظائف الذي صدر في وقت سابق من الشهر، إلى زيادة توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.02 بالمئة إلى 104.16. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6121 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بتكوين 0.64 بالمئة إلى 50155 دولار، بعد أن تجاوزت مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين أمس الاثنين.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم 18 بالمئة تقريبا هذا العام، بدعم من موافقة تنظيمية صدرت في الشهر الماضي لصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة والمصممة لتتبع سعر العملة الرقمية.