الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قبل الانتخابات البرلمانية.. رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته

منذ 9 دقائق
رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي

رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي جاريباشفيلي، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، عن استقالته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لمؤتمر صحفي نقله التلفزيون.

كانت وسائل إعلام جورجية قد ذكرت في وقت سابق أن إيراكلي كوباخيدزه رئيس الحزب الجورجي الحاكم سيحل محل جاريباشفيلي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2021.

وجاريباشفيلي ولد في 28 يونيو 1982ؤ وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال الأعمال، ودخل غاريباشفيلي السياسة مع شريكه لفترة طويلة، رجل الأعمال بيدزينا إفانيشفيلي، في أكتوبر 2012.

شغل منصب وزير الشؤون الداخلية في مجلس الوزراء من بيدزينا إفانشفيلي من 2012 إلى 2013.

إفانشفيلي يدعى غاريباشفيلي خلفا له كرئيس للوزراء عندما صعد طوعا في نوفمبر 2013، عندما كان يبلغ من العمر 31 عاما في صعوده، كان أصغر شخص يتولى رئاسة مكتب رئيس الوزراء. خلال فترة ولايته، كان ثاني أصغر زعيم دولة في العالم، بعد كم جونغ أون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

باسم العوادي
الحكومة العراقية تستنكر حادثة مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن
ميناء برشلونة
ميناء برشلونة: أزمة البحر الأحمر ستؤخر السفن من 10 إلى 15 يوماً
نانسي بيلوسي ودونالد ترامب
نانسي بيلوسي تعلق على زلّات لسان دونالد ترامب

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني