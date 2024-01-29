قبل الانتخابات البرلمانية.. رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي جاريباشفيلي، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، عن استقالته قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لمؤتمر صحفي نقله التلفزيون.

كانت وسائل إعلام جورجية قد ذكرت في وقت سابق أن إيراكلي كوباخيدزه رئيس الحزب الجورجي الحاكم سيحل محل جاريباشفيلي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ 2021.

وجاريباشفيلي ولد في 28 يونيو 1982ؤ وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال الأعمال، ودخل غاريباشفيلي السياسة مع شريكه لفترة طويلة، رجل الأعمال بيدزينا إفانيشفيلي، في أكتوبر 2012.

شغل منصب وزير الشؤون الداخلية في مجلس الوزراء من بيدزينا إفانشفيلي من 2012 إلى 2013.

إفانشفيلي يدعى غاريباشفيلي خلفا له كرئيس للوزراء عندما صعد طوعا في نوفمبر 2013، عندما كان يبلغ من العمر 31 عاما في صعوده، كان أصغر شخص يتولى رئاسة مكتب رئيس الوزراء. خلال فترة ولايته، كان ثاني أصغر زعيم دولة في العالم، بعد كم جونغ أون.