قبل الانتخابات.. تايوان ترصد نشاطا للجيش الصيني بالقرب منها

أعلنت تايوان عن أنها رصدت نشاطا لطائرات وسفن حربية صينية بالقرب من الجزيرة اليوم السبت وإن ذلك تضمن عبور الطائرات لخط يقسم مضيق تايوان، في استمرار لأنشطة بكين العسكرية قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التايوانية.

وتشكو تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي، والتي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، منذ أربع سنوات من الدوريات والتدريبات العسكرية الصينية المنتظمة بالقرب منها.

وتُنظَّم حاليا حملات استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في تايوان في 13 يناير كانون الثاني، وتمثل فيها العلاقات مع الصين نقطة خلاف رئيسية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت منذ الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم (0530 بتوقيت جرينتش) تحليق مقاتلات جيه-10 وجيه-11 وجيه-16 وطائرات إنذار مبكر في المجال الجوي بشمال ووسط وجنوب غربي تايوان.

وأضافت الوزارة إن 10 طائرات عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان أو المناطق القريبة منه ونفذت بالتعاون مع سفن حربية صينية “دوريات للاستعداد القتالي المشترك”.

ويعد الخط الفاصل بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين لكن الطائرات الصينية تحلق حاليا فوقه بانتظام.

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت قوات للمراقبة.

ولم تعلق الصين على أنشطتها العسكرية الأحدث بالقرب من تايوان. وكانت قد ذكرت في وقت سابق أنها تهدف إلى منع “التواطؤ” بين الانفصاليين التايوانيين والولايات المتحدة وحماية سلامة أراضي الصين.

وترفض حكومة تايوان، التي عرضت مرارا إجراء محادثات مع الصين، مطالبات بكين بالسيادة عليها وتقول إن شعب الجزيرة وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن زعيم الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم لاي تشينج تي، الذي نددت به بكين باعتباره انفصاليا، هو المرشح الأوفر حظا ليكون الرئيس القادم لتايوان.