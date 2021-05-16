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قبل الموعد بيوم… مصر تفتح معبر رفح لاستقبال المصابين من غزة

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 2:42 مساءً
معبر رفح

معبر رفح

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قال مصدران على الحدود بين مصر وقطاع غزة لـ”رويترز” يوم الأحد، إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم للسماح بمرور الطلاب ومن يحتاجون لرعاية طبية والحالات الإنسانية، وأغلق المعبر خلال عطلة عيد الفطر وكان من المقرر أن يفتح يوم غد الاثنين.

ذكر مصدر طبي أن مصر أرسلت حتى الآن 16 سيارة إسعاف إلى غزة لنقل المصابين من القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، وأضاف المصدر أن حافلة تقل 95 شخصا وصلت بالفعل من غزة صباح اليوم الأحد.

توازياً، قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا اليوم الأحد في القطاع، من بينهم 13 طفلا، وذلك بحسب “رويترز”.

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