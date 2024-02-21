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قبل بيانات إنفيديا.. وول ستريت تفتح على انخفاض

منذ 34 دقيقة
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

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افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء قبل صدور تقرير النتائج لشركة إنفيديا لتصميم الرقائق والذي قد يعيق أو يشعل صعودا بقيادة الذكاء الاصطناعي هذا العام.

بينما ينتظر المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 80.14 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 38483.66 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.48 نقطة، أو 0.25بالمئة، إلى 4963.03 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 98.66 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 15532.12 نقطة.

يذكر أن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، افتتحت منخفضة، يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، مع تضاؤل​ الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة، مما أثر على معنويات المستثمرين.

    المصدر :
  • رويترز

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