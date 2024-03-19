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قبل بيانات اقتصادية مهمة.. الأسهم الأوروبية تنخفض

منذ 6 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الثلاثاء إذ طغت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا على مكاسب أسهم السلع الأساسية الاستهلاكية قبل بيانات اقتصادية مهمة لمنطقة اليورو من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 8:24 بتوقيت جرينتش بسبب عمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات منطقة اليورو للربع الأخير بشأن الأجور وتكاليف العمالة، وإلى مسح يجريه معهد البحوث الاقتصادية الألماني زد.إي.دبليو عن المعنويات الاقتصادية لشهر مارس آذار. ومن المقرر صدور كل هذه البيانات الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

غير أن التركيز الأكبر لا يزال على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الذي سيعلن عنه غدا الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. وستتجه الأنظار إلى توقعات البنك الاقتصادية وتقديراته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد سهم منصة هيمنت العقارية 5.5 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعدما رفعت جيفريز تصنيفها لسهم الشركة، بينما انخفض سهم هالو فريش 4.4 بالمئة إلى قاع المؤشر بعدما خفض بنك باركليز تصنيف الشركة الألمانية.

وزاد سهم يونيليفر خمسة بالمئة بعد إعلان مجموعة السلع الاستهلاكية عزمها فصل وحدتها للمثلجات لتصبح شركة مستقلة والكشف عن برنامج جديد لخفض التكاليف من شأنه شطب 7500 وظيفة.

    المصدر :
  • رويترز

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