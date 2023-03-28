الثلاثاء 6 رمضان 1444 ﻫ - 28 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قبل تهريبه لتركيا.. بيرو تضبط كوكايين بقيمة 20 مليون دولار

منذ 40 دقيقة
الأمن في بيرو- أرشيفية

الأمن في بيرو- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت سلطات بيرو، الاثنين، إنها ضبطت 2.3 طن من الكوكايين كانت مخبأة في صورة قرميد من السيراميك قبل تهريبها لتركيا عبر طريق بحري لتهريب المخدرات.

وذكرت الشرطة أن الكمية ضُبطت يوم الجمعة في مخزن بميناء إل كالاو الذي يعد أكبر موانئ بيرو ويقع خارج العاصمة ليما.

وقال الكولونيل لويس آنجل بولانوس قائد شرطة إل كالاو “هذه أول واقعة نعلم بها وتكون الشحنة في موانئ ببيرو ووجهتها الأخيرة هي تركيا. نحن في العادة على دراية بموانئ في بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا”.

وأضاف أن قيمة الكمية المضبوطة قُدرت “بما لا يقل عن 20 مليون دولار”.

وضبطت بيرو كمية قياسية من المخدرات والمواد المحظورة العام الماضي بلغت 86.4 طن من بينها 28 طنا من هيدروكلوريد الكوكايين حسبما تشير بيانات الشرطة.

وتقول الأمم المتحدة إن بيرو وكولومبيا المجاورة من أكبر منتجي الكوكايين وورقة الكوكا التي يصنع منها على مستوى العالم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البحرية الروسية- أرشيفية
روسيا تطلق صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت في بحر اليابان
الجيش الأمريكي- أرشيفية
مذكرة استدعاء لبلينكن لكشف وثائق حول الانسحاب من أفغانستان
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
الزعيم الكوري يدعو لإنتاج المزيد من المواد النووية لصنع الأسلحة

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام
وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!