قبل تهريبه لتركيا.. بيرو تضبط كوكايين بقيمة 20 مليون دولار

قالت سلطات بيرو، الاثنين، إنها ضبطت 2.3 طن من الكوكايين كانت مخبأة في صورة قرميد من السيراميك قبل تهريبها لتركيا عبر طريق بحري لتهريب المخدرات.

وذكرت الشرطة أن الكمية ضُبطت يوم الجمعة في مخزن بميناء إل كالاو الذي يعد أكبر موانئ بيرو ويقع خارج العاصمة ليما.

وقال الكولونيل لويس آنجل بولانوس قائد شرطة إل كالاو “هذه أول واقعة نعلم بها وتكون الشحنة في موانئ ببيرو ووجهتها الأخيرة هي تركيا. نحن في العادة على دراية بموانئ في بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا”.

وأضاف أن قيمة الكمية المضبوطة قُدرت “بما لا يقل عن 20 مليون دولار”.

وضبطت بيرو كمية قياسية من المخدرات والمواد المحظورة العام الماضي بلغت 86.4 طن من بينها 28 طنا من هيدروكلوريد الكوكايين حسبما تشير بيانات الشرطة.

وتقول الأمم المتحدة إن بيرو وكولومبيا المجاورة من أكبر منتجي الكوكايين وورقة الكوكا التي يصنع منها على مستوى العالم.