الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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قبل زيارة بعثة صندوق النقد.. الحكومة الباكستانية ترفع أسعار الوقود

منذ ساعتين

باكستان

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أعلنت وزارة المالية الباكستانية الأحد رفع أسعار البنزين والديزل 35 روبية (0.1400 دولار) للتر بعدما هوت قيمة عملة البلاد قبل أيام إثر إلغاء الحدود القصوى للأسعار.

وجاء القرار قبل أيام من زيارة من المرتقب أن تقوم بها بعثة من صندوق النقد الدولي لباكستان هذا الشهر لإجراء مناقشات حول المراجعة التاسعة المتعثرة من برنامج التمويل الحالي للبلاد.

وخسرت الروبية الباكستانية الأسبوع الماضي ما يقرب من 12 بالمئة من قيمتها بعد إلغاء حدود الأسعار التي كانت تفرضها الحكومة ويعارضها صندوق النقد الدولي.

وعبر وزير المالية إسحاق دار في مؤتمر صحفي الأحد عن أمله في أن يبدد الإعلان التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الأسعار بصورة أكبر أو نفاد إمدادات البنزين، وقال إن الزيادة جاءت بناء على توصية من سلطات النفط والغاز بسبب ارتفاع تكلفة شراء الطاقة في السوق العالمية.

وقال “سيتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط عالميا وانخفاض قيمة الروبية”.

وتعاني باكستان أزمة في ميزان المدفوعات وسوف يؤدي الانخفاض الحاد في قيمة الروبية الباكستانية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وتمثل الطاقة جزءا كبيرا من فاتورة الواردات الباكستانية.

ويعد إنجاح زيارة صندوق النقد الدولي أمرا بالغ الأهمية لباكستان التي تشهد تفاقما للأزمة الحادة لميزان المدفوعات وتسعى جاهدة لاستقطاب تمويل خارجي، في ظل تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية لما يغطي أقل من ثلاثة أسابيع من الواردات.

    المصدر :
  • رويترز

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