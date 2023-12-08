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قبل شهر من الانتخابات.. عبور طائرات مقاتلة وبالون صيني مضيق تايوان

منذ 5 دقائق
طائرة مقاتلة صينية

طائرة مقاتلة صينية

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أعلنت تايوان اليوم الجمعة، أن 12 طائرة مقاتلة صينية وما يشتبه في أنه بالون للأرصاد الجوية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان مما يؤجج التوترات قبل حوالي شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وعلى مدار الأربع سنوات الماضية تشكو تايوان، التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من الدوريات والتدريبات العسكرية الصينية المنتظمة التي تجري بالقرب من الجزيرة.

ومن المقرر أن تجري تايوان انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 13 يناير كانون الثاني وتركز الحملات الانتخابية على كيفية معالجة الحكومة المقبلة للعلاقات مع الصين وهي نقطة خلافية رئيسية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 12 طائرة مقاتلة عبرت الخط الفاصل الذي يعد بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين لكن الطائرات الصينية أصبحت تحلق فوقه بانتظام حاليا.

وتابعت الوزارة، في إضافة غير عادية لبيانها، أنها في حوالي منتصف النهار أمس الخميس، رصدت بالونا صينيا على بعد 101 ميل بحري (187 كيلومترا) جنوب غربي مدينة كيلونغ بشمال تايوان حلق شرقا لمدة ساعة تقريبا وعبر المضيق ثم اختفي.

وقال تشيو كو-تشنغ وزير الدفاع تايواني للصحفيين في البرلمان إن “الاستنتاج الأولي” هو أنه ربما يكون بالونا للأرصاد الجوية لكن الوزارة شعرت بضرورة إبلاغ الناس بالأمر.

وأصبح احتمال استخدام الصين لبالونات في أغراض التجسس قضية عالمية في فبراير شباط عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه بالون مراقبة صيني لكن بكين قالت إنه بالون مدني انحرف عن مساره بالخطأ.

وتعيش تايوان حالة تأهب قصوى تحسبا للأنشطة الصينية، سواء العسكرية أو السياسية، قبل الانتخابات وخاصة ما تعتبره تايبه محاولات بكين للتدخل في الانتخابات لإقناع الناخبين بالتصويت للمرشحين الذين تفضلهم.

    المصدر :
  • رويترز

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