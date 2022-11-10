قبل لقاء شي المتوقع مع بايدن.. الصين تدعو للتعاون

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع بكين لتجنب سوء الفهم والأحكام الخاطئة.

جاء التصريح ردا على سؤال حول تقارير عن اجتماع متوقع الأسبوع المقبل بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال المتحدث تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين إن الصين ملتزمة بتحقيق التعايش السلمي مع الولايات المتحدة، لكن قضية تايوان تقع في صميم مصالحها.

وأضاف تشاو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى وقف استخدام القضايا التجارية كسلاح واتخاذ إجراءات حقيقية للدفاع عن دور اقتصاد السوق.

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة خارجية تستمر أسبوعا، الخميس، تضم مصر وآسيا يواجه خلالها بعض أكثر القضايا الشائكة في السياسة الخارجية لبلاده، مدعوما بنتائج أفضل من المتوقع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر غدا الجمعة يسافر بايدن لحضور اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة شرق آسيا في كمبوديا في 12 و13 نوفمبر تشرين الثاني، والاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية في إندونيسيا في 14 و15 نوفمبر.