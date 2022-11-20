قبل مباراة ويلز.. بايدن يتصل بالمنتخب الأميركي

بهدف تحفيزهم وشد أزرهم، هاتف الرئيس الأميركي، جو بايدن، منتخب بلاده لكرة القدم، قبل مباراته الأولى أمام ويلز في كأس العالم لكرة القدم المقام في قطر، الاثنين.

وقام بايدن بالاتصال بمدرب الفريق، غريج بيرهالتر، الساعة 11:30 مساء الجمعة بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن، بحسب ما أفاد اتحاد كرة القدم الأميركي.

اتصل الرئيس جو بايدن هاتفيًا بفريق كأس العالم الأميركي قبل المباراة الافتتاحية ضد ويلز ، وحثهم على “دعونا نصدمهم جميعًا”

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022

ونشر الاتحاد، مقتطفات بالفيديو لجزء من المكالمة، موضحا بعض التعابير على وجوه اللاعبين والمدرب.

وأعرب بايدن عن ثقته في الفريق “الذي يمتلك بعضا من أفضل اللاعبين في العالم” وأنهم سيفعلون شيئا رغم صعوبة المنافسات، مضيفا “أنتم تمثلون هذا البلد، دعونا نصدمهم”.

ووجه بايدن حديثه لللاعبين “حافظوا على ثقتكم في بعضكم البعض، والعبوا بأقصى ما تستطيعون، من أجلكم ومن أجل عائلاتكم، وزملائكم في الفريق”.

وبعد غيابها عن النهائيات طيلة 64 عاماً، تسجل ويلز عودتها الى كأس العالم لأول مرة منذ 1958 بمواجهة الولايات المتحدة، التي تعود بدورها الى البطولة بعدما غابت عن نسخة 2018.

ويواجه المنتخب الأميركي نظيره الويلزي على استاد أحمد بن علي في اليوم الذي يواجه فيه المنتخب الإنكليزي نظيره الإيراني في نفس المجموعة.