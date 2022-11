قبل مباراة ويلز.. بايدن يتصل بالمنتخب الأميركي

بهدف تحفيزهم وشد أزرهم، هاتف الرئيس الأميركي، جو بايدن، منتخب بلاده لكرة القدم، قبل مباراته الأولى أمام ويلز في كأس العالم لكرة القدم المقام في قطر، الاثنين.

وقام بايدن بالاتصال بمدرب الفريق، غريج بيرهالتر، الساعة 11:30 مساء الجمعة بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن، بحسب ما أفاد اتحاد كرة القدم الأميركي.

اتصل الرئيس جو بايدن هاتفيًا بفريق كأس العالم الأميركي قبل المباراة الافتتاحية ضد ويلز ، وحثهم على “دعونا نصدمهم جميعًا”

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN

