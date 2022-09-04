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قبيل اجتماع "أوبك+".. روسيا قلقة من خفض إنتاج النفط

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2022 4:47 مساءً
شعار منظمة أوبك

شعار منظمة أوبك

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال (الأحد 4-9-2022) عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا أبدت معارضة لخفض إنتاج النفط في الوقت الحالي وإن من المرجح أن تُبقي أوبك وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على مستوى إنتاجها عندما تجتمع غدا الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا قلقة من أن خفض إنتاج النفط قد يرسل رسالة إلى المشترين بأن المعروض يفوق الطلب العالمي.

ونقلت الصحيفة أن أكثر ما يثير قلق موسكو من خفض الإنتاج تأثيره على نفوذها في المفاوضات مع المشترين الآسيويين.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أكدت الجمعة، أنها ستوقف توريد النفط للدول التي تؤيد فكرة تحديد سقف لأسعار إمداداتها من الطاقة وسط صراع عسكري في أوكرانيا.

كما حذر الكرملين من أنّ فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي “سيزعزع استقرار” السوق النفطية، رداً على درس الدول الغربية هذا الإجراء في سياق العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.

وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط. كما أقرّ الاتحاد الأوروبي، في يونيو/حزيران، حظراً تدريجياً على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف واردات النفط الروسي بحراً خلال 6 أشهر.

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