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قبيل اجتماع رامشتاين.. زيلينسكي يتوقّع "قرارات قوية" من "الحلفاء"

منذ ساعة واحدة
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يتوقع “قرارات قوية” بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية، خلال اجتماع مهم للحلفاء في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا، يوم الجمعة.

زيلينسكي قال: “بينما نستعد لاجتماع رامشتاين غدًا، فإننا نتوقع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة”.

هذا وكانت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، قد أعلنت اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة تعمل على تلبية احتياجات أوكرانيا المختلفة من الأسلحة بسرعة.

كما أوضحت دالتون أنّ “هذه الاحتياجات تتغير على مدار الصراع، ونحن ملتزمون بمواصلة مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الحالية”.

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