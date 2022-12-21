قبيل اجتماع مرتقب للبنك المركزي.. كم بلغ الدولار مقابل الجنيه المصري؟

استقرار للجنيه مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في غالبية البنوك في مصر، وسط ترقب لقرار البنك المركزي غدًا، بشأن سعر الفائدة.

فقد سجل الدولار أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر بداية تعاملات الأربعاء، في بنكي الأهلي المصري – مصر عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

هذا وبلغت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري 24.69 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري فقد وصلت إلى 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

فيما توقع الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، رفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل، الفائدة بنسبة 1 %، في ظل وجود تضخم يصل إلى 21%.

تابع خلال لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، أن رفع سعر الفائدة بالفيدرالي الأميركي أدى إلى نزوح أموال من الأسواق الناشئة، لارتفاع نسب الفائدة التي كانت صفر أو بالسالب.

كما لفت الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، إلى أن مصر تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية أكثر من الدول الأوروبية المقام على أرضها الحرب، بسبب السياحة الوافدة والاستيراد.

تابع الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة ستشهد التأثير إيجابيًا على منظومة الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى برامج الحماية الاجتماعية نجاح كبير.

كذلك أكد أن هناك 14 مليار دولار ستدخل مصر وكانت متوقفة على قرض صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الـ 14 مليار دولار ستكون على هيئة قروض وودائع تتحول لاستثمارات وهنا لا تحتاج للسداد.

فيما لفت الخبير الاقتصادي، إلى أن القرض الجديد من صندوق النقد بلغ 3 مليارات دولار، وهذا مبلغ غير كبير ولا يكفي لسد الفجوة التمويلية.