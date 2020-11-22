قبيل الانتخابات في بوركينا فاسو… مقتل أمريكي برصاص الجيش

أفادت تقارير إعلامية بأن مواطنا أمريكيا قتل برصاص الجيش في عاصمة بوركينا فاسو مدينة وغادوغو، عشية الانتخابات العامة التي تنظم في البلاد اليوم الأحد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر أمنية ودبلوماسية تأكيدها أن الحادث وقع أمام معسكر بابا سي للجيش، مشيرة إلى أن سلوك الضحية الذي كان يتجول في محيط الموقع العسكري أثار شكوك العسكريين.

وذكر مصدر أمني رفيع المستوى للوكالة أن الرجل رفض الانصياع لأوامر العسكريين وحاول الفرار، مضيفا أن الجنود أطلقوا عدة رصاصات “تحذيرية” أصاب بعضها الضحية، ونقل إلى مركز طبي حيث فارق الحياة لاحقا.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة في بوركينا فاسو لـ”فرانس برس” وفاة مواطن أمريكي في وغادوغو.

ويأتي الحادث على خلفية التوتر الأمني المستمر في البلاد وسط مخاوف من خطر تنفيذ هجمات إرهابية خلال التصويت في الانتخابات.