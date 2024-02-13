قبيل بيانات التضخم الأمريكية.. الذهب مستقر

بقيت أسعار الذهب مستقرة دون أن تشهد تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة قد يتيح منظورا جديدا بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2018.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للأوقية أمس الاثنين.

كما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر واستقرت عند 2032.30 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يكون حجم التداول ضعيفا مع إغلاق الأسواق في الصين وهونج كونج بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر يناير كانون الثاني المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 905.71 دولار وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.71 دولار.