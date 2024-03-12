قبيل بيانات التضخم الأمريكية.. الذهب يتراجع عن مستويات قريبة من الذروة

تراجعت أسعار الذهب من مستويات قريبة من الذروة اليوم الثلاثاء 12 مارس/آذار 2024، قبيل تقرير التضخم الأمريكي المهم الذي قد يعطي مزيدا من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2176.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية. وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2194.99 دولار يوم الجمعة.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2182.70 دولار.

وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجية السوق في آي.جي، إن الارتفاع الممتاز في أسعار الذهب يستدعي بعض الراحة على المدى القريب.

وأضاف “لقد توقف التقدم الخاص بالتضخم في الولايات المتحدة إلى حد ما في قراءة شهر يناير، ولكن يبدو أن تعليقات المتابعة من صناع السياسات تشير إلى أنهم على استعداد للنظر إلى الأمر باعتباره حدثا لمرة واحدة. موجة أخرى مفاجئة من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع لشهر فبراير من المرجح أن تخالف ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض التراجع في أسعار الذهب على المدى القريب”.

ومن المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير شباط، المقرر صدور تقريره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، 0.4 بالمئة على أساس شهري ويحافظ على المعدل السنوي ثابتا عند 3.1 بالمئة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث أو أربع مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، مع فرصة تبلغ 72 بالمئة للقيام بأول خفض في يونيو حزيران، وفقا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي). ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة الأمريكية سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 39 مليار دولار في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن طرح السندات يعد ثانويا من حيث التوقعات الأوسع لأسعار الفائدة ولا يزال التركيز الرئيسي على أرقام أسعار المستهلكين والمنتجين هذا الأسبوع، ولكن إذا لم يكن هناك طلب كبير على السندات، فقد يدفع ذلك العائدات إلى الارتفاع، مما يقلل من جاذبية الذهب.

واستقر الدولار على نطاق واسع اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 929.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.90 دولار، ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.37 دولار.