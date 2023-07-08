قبيل زيارة أردوغان.. مسؤولان تركيان كبيران يتوجّهان إلى قطر

أعلنت أنقرة أنّ نائب الرئيس ووزير المالية التركيين سيتوجهان إلى قطر اليوم السبت، لبحث “فرص التعاون الاقتصادي” مع القادة هناك، قبل الزيارة المزمعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى منطقة الخليج في الفترة من 17 إلى 19 يوليو/ تموز.

وقالت الحكومة إن نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، سيلتقيان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين هذا الأسبوع، لبحث العلاقات الاقتصادية وتعزيز الروابط.

كانت رويترز قد ذكرت أمس الجمعة، أن تركيا تتوقع أن تضخ قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة قدرها نحو 10 مليارات دولار في البداية و30 مليار دولار إجمالًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في أعقاب زيارة أردوغان للدول الثلاث.

ومنذ عام 2021، عندما أطلقت تركيا جهودًا دبلوماسية لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، حيث ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي وفي تهدئة أزمة العملة.