قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.. مؤشر دبي الرئيسي يرتفع 0.2 بالمئة

ارتفعت بورصة دبي مع إغلاقها اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط، قبيل صدور بيانات أمريكية هامة بشأن التوظيف تؤثر على الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة، في حين انخفض مؤشر أبوظبي.

وخلصت تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 180 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي بعد 216 ألفا في ديسمبر كانون الأول.

ومن المقرر صدور بيانات التوظيف الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، منها الإمارات، عملاتها بالدولار الأمريكي وتقتفي أثر قرارات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفعت أسعار النفط، المساهم الرئيسي في اقتصاد دول منطقة الخليج، اليوم بعد أن قررت مجموعة أوبك+ الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير.

وبحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 0.60 بالمئة إلى 79.17 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة، مدعوما بقفزة 3.4 بالمئة لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، في حين زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.4 بالمئة.

كما صعد سهم شعاع كابيتال 14.7 بالمئة، وهو أكبر مكاسبه اليومية منذ أواخر مارس آذار 2019، بعد أن نفت الشركة شائعات بشأن إلغاء إدراجها من سوق دبي المالي.

لكن المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي انخفض 0.1 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة السابعة على التوالي، إذ تأثر بانخفاض 1.4 بالمئة لسهم ملتيبلاي للاستثمار المملوكة للعالمية القابضة، وتراجع 1.2 بالمئة لسهم بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك الإمارات.

وحدت من خسائر المؤشر قفزة 2.9 بالمئة لسهم شركة البتروكيماويات بروج التي أعلنت أمس الخميس نتائج أعمال أفضل من المتوقع في الربع الرابع من العام.

فقد سجل صافي أرباح الشركة نموا 16 بالمئة في الربع الرابع اتصل إلى 288 مليون دولار، متجاوزة التقديرات لأرباح فصلية 225.4 مليون دولار.

وتشير بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن مؤشر دبي حقق ارتفاعا أسبوعيا 1.6 بالمئة، في حين سجل مؤشر أبوظبي خسارة أسبوعية 1.2 بالمئة.