قبيل قرارات البنوك المركزية.. الدولار واليورو بين انخفاض وارتفاع

انخفض الدولار اليوم الأربعاء، قبل ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة فيما يعتقد الكثيرون بالسوق أنها ستكون آخر زيادة في أقوى حملات البنك للتشديد النقدي في أربعة عقود.

وسيصدر قرار المركزي الأميركي في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراء مماثلا غدًا الخميس، بينما سيختتم بنك اليابان (المركزي) اجتماعه يوم الجمعة ومن المنتظر أن يلقي بعض الضوء على سياسته للتحكم في منحنى العائد.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.109 بالمئة لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في حوالي أسبوعين الذي لامسه أمس الثلاثاء.

وارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1062 دولار.

وزاد الين الياباني 0.35 بالمئة أمام العملة الأميركية مسجلا 140.38 ين للدولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.57 بالمئة إلى 0.6753 دولار بعدما أشارت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يعدل عن رفع أسعار الفائدة في أول أغسطس/ آب.

وأمام اليوان الصيني، ارتفع الدولار 0.19 بالمئة إلى 7.1511 يوان في التعاملات الخارجية معوضًا جزءًا من خسائره التي بلغت 0.67 بالمئة في الجلسة الماضية.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2924 دولار. ويعلن بنك إنجلترا (المركزي) قراره بشأن أسعار الفائدة في الثالث من أغسطس/ آب وتنقسم التوقعات في السوق بين زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وزيادة 50 نقطة أساس.