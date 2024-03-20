قبيل قرار المركزي الأمريكي.. أسهم أوروبا تغلق على استقرار

استقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس الجاري، بعد عمليات بيع لأسهم السلع الفاخرة وغياب الرهانات الكبيرة من جانب المستثمرين قبل اجتماع حاسم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 وأغلق عند 505.34 نقطة رغم انخفاض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية‭‭ ‬‬1.3 بالمئة.

وهوى سهم كيرنج 11.9 بالمئة وسجل الأداء الأسوأ على المؤشر الأوروبي بعد أن حذرت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية من أن مبيعاتها في الربع الأول من المرجح أن تنخفض بنحو 10 بالمئة، تحت وطأة ضعف مبيعات جوتشي في آسيا.

وإلى جانب تحذير سابق بشأن الأرباح من شركة بيربري في يناير كانون الثاني، فإن قطاع السلع الفاخرة يعاني من تباطؤ متزايد في الطلب.

وانخفضت أسهم السلع الفاخرة الأخرى مثل إل.في.إم.إتش وبيربري وريتشمونت وكريستيان ديور بما يتراوح بين 1.6 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.

وعلى صعيد البيانات، انخفضت أسعار المنتجين في ألمانيا على أساس سنوي في فبراير شباط، في حين تباطأ معدل التضخم أكثر بقليل من المتوقع الشهر الماضي.

وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني دون تغيير.

ويظل تركيز المستثمرين منصبا على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والذي من المؤكد في نهايته أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ستتجه كل الأنظار إلى نص الخطاب للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك.

وارتفع سهم لونزا 5.7 بالمئة بعد أن وافقت شركة تصنيع الأدوية السويسرية على شراء منشأة التصنيع التابعة لشركة روش في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.

وصعد سهم جونسون ماثي 7.8 بالمئة، مسجلا أفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن بيع وحد مكونات الأجهزة الطبية التابعة لها لشركة مونتاجو للاستثمار المباشر مقابل 700 مليون دولار.